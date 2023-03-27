МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает роста ВВП Китая на 5,5% в 2023 году, в то время как сама страна прогнозирует рост на 5%, следует из экономического прогноза агентства по странам АТР. Глава МВФ ждет мощного восстановления китайской экономики

"Мы ожидаем, что в этом году в Китае произойдет в основном органическое восстановление экономики преимущественно за счет потребительского сегмента и сферы услуг; наш прогноз роста в 5,5% превышает скромную цель страны в 5%", — говорится в сообщении.

Однако агентство ожидает замедления экономики других стран АТР. Так, по прогнозу S&P, рост экономики в регионе без учета Китая составит 3,8% в 2023 году после 4,7% в 2022 году. Агентство ожидает, что ВВП Гонконга вырастет на 4,2% в 2023 году и на 3,8% в 2024 году. Рост экономики Японии ожидается на уровне 1% в 2023 году и 1,1% в 2024 году. ВВП Южной Кореи, по прогнозам агентства, вырастет на 1,1% в 2023 году и на 2,4% в 2024 году.

Агентство ожидает роста потребительских цен в Китае на 2,3% по итогам 2023 года с 2% в 2022 году и на 2,7% в 2024 году. В Гонконге ожидается годовая инфляция в 2,5% в 2023 году и 2,6% в 2024 году после 1,9% по итогам 2022 года. В Японии инфляция ускорится до 2,8% в 2023 году с 2,5% в 2022, а в 2024 замедлится до 1,8%. Агентство прогнозирует инфляцию в Южной Корее на уровне 3,8% в 2023 году и 2,7% в 2024 году, в 2022 году был зафиксирован уровень в 5,1%.

Прогнозируется также, что ускорение базовой инфляции подтолкнет некоторые центральные банки к дальнейшему повышению учетной ставки. Подтолкнуть страны к дальнейшему повышению ставки может также внешнее давление со стороны растущей ставки в США.