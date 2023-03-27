МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных безработных в России снизилось за неделю на 7 тысяч человек, число вакансий в центрах занятости составляет 1,6 миллиона, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Россиянам дали совет, что делать при просрочке кредита

"Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных за неделю снизилась ещё на 7 тысяч человек. Количество вакансий в центрах занятости составляет 1,6 миллиона, что превышает число безработных почти в 3 раза, уровень регистрируемой безработицы — 0,7%", — сказано в сообщении со ссылкой на Голикову.

Число работников в простое за неделю снизилось на 10 тысяч человек и составляет 33 тысячи человек, уточнила Голикова.

Кроме того, фиксируется снижение числа работающих неполное время, оно сократилась до 41 тысячи человек, отметили в секретариате.

Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда.