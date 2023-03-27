МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, став причиной его падения почти на 60% в годовом исчислении, сообщает газета VnExpress. Во Франции высмеяли планы ввести новые санкции против России

"Экспорт Вьетнама в Россию упал почти на 60% в годовом исчислении до 205 миллионов долларов за первые два месяца 2023 года, экспорт железа и стали, обуви и электроники почти прекратился, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как рис, овощи и морепродукты уменьшился на 20-50%", — пишет издание.

Уточняется, что резина, одежда и кофе были единственными товарами, экспорт которых увеличился.

По оценке VnExpress, санкции против России ограничивают ее торговую деятельность с другими странами, включая Вьетнам. Крупные судоходные линии и авиакомпании прекратили свою работу в России, поэтому вьетнамскому бизнесу стало сложнее отправлять товары на экспорт.

"Бизнес проявляет все больший интерес к налаживанию торговых партнерских отношений с (российскими — ред.) партнерами, увеличивается количество компаний, участвующих в ярмарках и выставках. Многие российские предприниматели хотят продавать сельхозпродукцию, одежду и обувь из Вьетнама", — отмечает издание со ссылкой на данные торгпредства Вьетнама в России.