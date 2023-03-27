МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Расчет западных государств на крах российской экономики оказался ошибочным, страна сможет интегрироваться с экономиками дружественных стран, заявил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев. СМИ начали обратный отсчет до краха экономики США

Чиновник в беседе с "Российской газетой" напомнил, что США давили на многие мировые компании ради их ухода из России и последующего краха отечественной экономики. Однако Вашингтон ошибся в расчетах, отметил он.

По словам Патрушева, идея Запада заключается в создании системы, при которой развиваться и процветать должен только он.

"Поэтому его лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью", — подчеркнул руководитель Совбеза.

Он добавил, что западные страны, например, Великобритания и Франция, полностью зависят от транснациональных компаний, поэтому при введении санкций "Быстро погрузятся в хаос".

Патрушев подчеркнул, что Россия не намерена закрываться от мира и будет интегрироваться с экономиками суверенных государств.