МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вашингтон после Москвы начнет пытаться подавить своего главного экономического соперника — Пекин, заявил "Российской газете" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Юань готовится захватить половину мира

"Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР", — сказал он изданию.

Патрушев напомнил, что с середины XX века США, в попытках установить глобальное лидерство, становились фактором эскалации любого конфликта. В данный момент, по его словам, Белому дому мешают Китай и Россия.

Секретарь Совбеза страны отметил, что Вашингтон раздражает российская линия по укреплению многополярного мира, а также ее превосходство в духовно-нравственном и военном плане.