МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Вашингтон после Москвы начнет пытаться подавить своего главного экономического соперника — Пекин, заявил "Российской газете"  секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Юань

Юань готовится захватить половину мира

"Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР", — сказал он изданию.

Патрушев напомнил, что с середины XX века США, в попытках установить глобальное лидерство, становились фактором эскалации любого конфликта. В данный момент, по его словам, Белому дому мешают Китай и Россия.

Секретарь Совбеза страны отметил, что Вашингтон раздражает российская линия по укреплению многополярного мира, а также ее превосходство в духовно-нравственном и военном плане.