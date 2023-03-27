МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. Российская экономика останется открытой, заявил Патрушев

"Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.

Головченко отметил, что промышленные предприятия функционируют в штатном режиме, а в ответ на западные санкции страны выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные на укрепление и развитие Союзного государства.

"Следует, на наш взгляд, активизировать работу по углублению двусторонней кооперации, в том числе в промышленной сфере", — добавил глава белорусского кабмина.

Он также отметил, что необходимо ускорить реализацию подписанных межправсоглашений о единой промышленной политике и о признании технологических операций в рамках Союзного государства.

"Они направлены в первую очередь на обеспечение опережающего развития и устойчивого роста промышленности Белоруссии и России", — сказал он.

По словам Головченко, надо ускорить разработку и внедрение правовых механизмов признания технологических операций, при этом "важно не распылять финансы, не создавать дублирующих предприятий".

Головченко призвал усилить координацию Москвы и Минска в транспортной сфере в ответ на усилившееся санкционное давление. Во Франции высмеяли планы ввести новые санкции против России

Он пояснил, что выросшая из-за санкций стоимость перевозки является одной из основных причин роста цен на товары. По его словам, надо "сбить этот ценовой фактор", который влияет на стоимость товаров из-за изменения логистики.

"Еще остаются не до конца решенные вопросы, но мы находим развязки узких мест, используя при этом все имеющиеся инструменты", — сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства.

Головченко отметил, что белорусская сторона со всей ответственностью подошла к исполнению союзных программ.

"В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано 8 программ", — сказал Головченко.