Премьер Белоруссии Головченко: финансовая устойчивость экономик Москвы и Минска обеспечена
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии, страны не накрыло волнами кризиса, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
"Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов. Обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
Головченко отметил, что промышленные предприятия функционируют в штатном режиме, а в ответ на западные санкции страны выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные на укрепление и развитие Союзного государства.
"Следует, на наш взгляд, активизировать работу по углублению двусторонней кооперации, в том числе в промышленной сфере", — добавил глава белорусского кабмина.
Он также отметил, что необходимо ускорить реализацию подписанных межправсоглашений о единой промышленной политике и о признании технологических операций в рамках Союзного государства.
"Они направлены в первую очередь на обеспечение опережающего развития и устойчивого роста промышленности Белоруссии и России", — сказал он.
По словам Головченко, надо ускорить разработку и внедрение правовых механизмов признания технологических операций, при этом "важно не распылять финансы, не создавать дублирующих предприятий".
Головченко призвал усилить координацию Москвы и Минска в транспортной сфере в ответ на усилившееся санкционное давление.
Он пояснил, что выросшая из-за санкций стоимость перевозки является одной из основных причин роста цен на товары. По его словам, надо "сбить этот ценовой фактор", который влияет на стоимость товаров из-за изменения логистики.
"Еще остаются не до конца решенные вопросы, но мы находим развязки узких мест, используя при этом все имеющиеся инструменты", — сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства.
Головченко отметил, что белорусская сторона со всей ответственностью подошла к исполнению союзных программ.
"В рамках совместной работы ведомствами двух стран выполнено практически 75% от общего числа задач и полностью реализовано 8 программ", — сказал Головченко.
https://1prime.ru/state_regulation/20230327/840206187.html