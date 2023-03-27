МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ведущую роль в Европе в 21 веке будет играть Россия, а не США, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Россия сможет уничтожить любую угрозу ее существованию, заявил Патрушев

"США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке — Российской Империи, в XX веке — Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке", — сказал он.