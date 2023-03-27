МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Крупнейший в России оператор по перевозке зерновых грузов "Русагротранс" (входит в состав "Деметра-холдинга") намерен со второго квартала снизить на 15% тариф для маршрутных отправок зерна на экспорт в порты Азово-Черноморского бассейна, сообщили в пресс-службе "Русагротранса". Глава РЗС спрогнозировал урожай зерна в новом сельскохозяйственном году

Речь идет о том, что на элеваторе формируется объем зерна, который затем составом идет напрямую в порт, а оттуда на экспорт. Чтобы оптимизировать процесс, компания предлагает со второго квартала дифференцировать тарифы при отгрузке повагонными, групповыми и маршрутными отправками.

Это коснется лишь составов, двигающихся в направлении Азово-Черноморского бассейна. Для прочих внутрироссийских и экспортных перевозок ставки пересматривать не планируется.

Маршрутизация на сегодняшний день является оптимальным инструментом для обеспечения своевременной доставки груза в условиях рекордного урожая зерновых и недостаточной пропускной способности сети. "Учитывая, что доля маршрутных отправок в объеме перевозок компании составляет уже более 50 процентов и продолжает расти, общий уровень расходов грузоотправителей на железнодорожную логистику не увеличится", — пояснили в компании.

В компании пояснили, что ее тарифная политика определяется, исходя из утвержденных тарифов РЖД, инфляционных и операционных издержек. В частности, плата за инфраструктуру РЖД, на которую приходится более половины тарифа, за год увеличилась на 22%. Это почти в два раза выше уровня инфляции (11,9% по итогам 2022 года). Расходы на ремонт и содержание составов за последний год увеличились почти в два раза, стоимость приобретения нового вагонного парка — на четверть.

При этом в текущем году существенно ухудшилась ситуация с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. По ряду направлений показатель вырос в полтора раза, в том числе, из-за роста простоев вагонов под погрузкой у клиентов, указали в "Русагротрансе".

Предлагаемые рынку новые условия тарификации направлены на реализацию планов по вывозу рекордного объема зерновых на экспорт, заверили в компании, выразив готовность к обсуждению для достижения компромисса и решения первоочередных задач агрокомплекса.

Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз обратится к кабмину поручить Федеральной антимонопольной службе провести проверки обоснованности ценообразования железнодорожных перевозок зерна на экспорт. В пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что данные вопросы находятся в процессе проработки.