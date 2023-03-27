МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Объемы промышленного производства на Украине за 2022 год упали на 36,9%, сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на данные госслужбы статистики страны. Названа причина отказа Нацбанка Украины от эмиссии гривны

"Товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%. Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте — 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились — до 44,1% в декабре", — говорится в сообщении на сайте издания.

Уточняется, что объемы строительной продукции за указанный период сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.