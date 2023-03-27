МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. США уверенно идут к дефолту, рассказал в беседе с "Российской газетой" руководитель Совбеза России Николай Патрушев. Пушков рассказал, как Байдену "не до смеха" из-за сближения России и Китая

"Построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои", — сказал он.

По словам Патрушева, американская модель бесконтрольной эмиссии, предполагающая закрытие проблем деньгами, не сможет работать вечно.

Секретарь российского Совбеза отметил, что США на фоне внешнего долга более, чем 31,5 триллиона долларов, снижения доверия к доллару и системы раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке уверенно идут к дефолту.