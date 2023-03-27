На Украину прибыли немецкие танки Leopard 2, пишет Spiegel
Spiegel: на Украину прибыли 18 немецких танков Leopard 2
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Обещанные Германией танки Leopard 2 уже прибыли на Украину, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания "18 танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством, прибыли на Украину". Отмечается, что последние танки покинули Германию в конце прошлой недели и пересекли украинскую границу.
"Около 40 боевых машин пехоты Marder… также прибыли в зону боевых действий", — также сказано в публикации.
Журналисты Spiegel отметили, что немецкое правительство из соображений безопасности держит в секрете точный маршрут, по которому идут поставки оружия.