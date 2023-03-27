МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Обещанные Германией танки Leopard 2 уже прибыли на Украину, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию. В Словакии ослабла общественная поддержка помощи Украине

По данным издания "18 танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством, прибыли на Украину". Отмечается, что последние танки покинули Германию в конце прошлой недели и пересекли украинскую границу.

"Около 40 боевых машин пехоты Marder… также прибыли в зону боевых действий", — также сказано в публикации.

Журналисты Spiegel отметили, что немецкое правительство из соображений безопасности держит в секрете точный маршрут, по которому идут поставки оружия.