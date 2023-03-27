МИНСК, 27 мар — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что не видит таких экономических вопросов в отношениях с РФ, решение которых требовало бы участия президентов: правительства двух стран знают, как действовать. Россию и Белоруссию не накрыли волны кризиса, заявил Головченко

"Мы максимально делаем все для того, чтобы повестку президентов не отягощать тактическими вопросами, которые находятся в компетенции правительств. Президентами все принципиальные решения достигнуты, и мы сейчас усиленно работаем над тем, чтобы их реализовать и положить уже в конкретные документы, которые принимаются на правительственном уровне. Я сейчас не вижу таких вопросов, которые бы отягощали повестку глав государств экономической проблематикой. У нас есть полное понимание дальнейшей совместной работы", — сказал Головченко по итогам состоявшихся в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, его слова приводит агентство Белта.

Белорусский премьер дал понять, что не осталось нерешенных вопросов после сегодняшнего заседания союзного Совета министров, которые необходимо выносить на уровень глав государств.