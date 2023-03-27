ЕРЕВАН, 27 мар — ПРАЙМ. Показатель экономической активности (ПЭА) в Армении в январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 10,9%, при этом экспорт вырос почти вдвое, сообщили в понедельник в статистическом комитете республики. Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно вырос в марте

"Показатель экономической активности в январе-феврале вырос на 10,9%. Рост производства промышленной продукции составил 1%", — отмечается в сообщении, размещенном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму порядка 933,3 миллиона долларов.

Объем строительства в январе-феврале, в соответствии в данными комитета, вырос на 13,2%, до 96,8 миллиона долларов, оборот торговли увеличился на 18% и достиг 1,6 миллиарда долларов, услуг – на 23,5%, до свыше 1,1 миллиарда долларов. Производство электроэнергии снизилось на 0,2%. Потребительская инфляция достигла 8,1%.

Внешнеторговый оборот в январе-феврале, по статданным, достиг 2,52 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года на 77,7%. Экспорт составил 994,4 миллиона долларов (рост на 96,4%) импорт – свыше 1,53 миллиарда долларов (рост на 67,4%).

Данные о сельском хозяйстве публикуются только с квартальной периодичностью. В статкомитете отмечают, что это обусловлено сезонностью производства сельхозпродукции и необходимостью выравнивания колебаний месячных показателей, связанных с нестабильностью природно-климатических условий.

ПЭА представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов.

В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, месячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, месячный ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.