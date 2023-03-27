КИШИНЕВ, 27 мар — ПРАЙМ. Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, считает экс-президент страны Игорь Додон. Молдавия снова отказалась от российского газа

Ранее нынешний молдавский лидер Майя Санду сообщила о плане Кишинева вступить Европейский союз к 2030 году, добавив, что интеграция в рамках СНГ не способствовала развитию страны.

Додон в беседе с телеканалом N4 отметил, что "умники" из правящей партии "Действие и солидарность" продолжают денонсировать договора с Россией и СНГ, планируют покинуть объединение, что приведет к углублению экономического кризиса в Молдавии.

"Это значит, что Майя Санду еще более рьяно будет ездить по миру с протянутой рукой, а американцы и европейцы будут продолжать навязывать нам свои политические условия", — сказал экс-президент.

По словам Додона, Молдавия "не выживет" если не будет работать и с Россией, и с ЕС.