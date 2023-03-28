МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов планирует правительству рассмотреть возможность сокращения числа федеральных казенных учреждений (ФКУ) в стране. Как пишет РБК со ссылкой на проект итогового доклада ведомства за 2022 год.

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Это, как отмечается, даст возможность поднять зарплаты сотрудникам таких организаций. Больше всего предложение может повлиять на сотрудников структур в ведении Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Минфина, Минобороны и налоговой службы. Это, как считают в ведомстве, необходимо, чтобы эффективнее управлять расходами федерального бюджета.

"Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда", — пишет издание.

Финансовое ведомство в прошлом году инициировало сокращение в двух государственных учреждениях. В "Налог-Сервис" (находится в ведении ФНС) число персонала сократили на 924 единицы. В Центре по обеспечению деятельности Казначейства — на 2196 человек.

В структуре федеральных учреждений на долю ФКУ приходится порядка 75 процентов. На начало текущего года было зарегистрировано чуть более девяти тысяч таких учреждений. Большая часть приходится на три направления: в ведении МВД 2402 организации, в Минюсте — 1958 структуры, во ФСИН 1724. Далее идут Минфин (918 учреждений), Министерство обороны (985) и Федеральная налоговая служба (634).

В 2021 году численность сотрудников всех ФКУ в стране составляла 2,57 миллиона человек, фонд оплаты труда (ФОТ) составлял почти 1,8 триллиона рублей в год.