МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов планирует правительству рассмотреть возможность сокращения числа федеральных казенных учреждений (ФКУ) в стране. Как пишет РБК со ссылкой на проект итогового доклада ведомства за 2022 год. "Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку для работников ОПК

Это, как отмечается, даст возможность поднять зарплаты сотрудникам таких организаций. Больше всего предложение может повлиять на сотрудников структур в ведении Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Минфина, Минобороны и налоговой службы. Это, как считают в ведомстве, необходимо, чтобы эффективнее управлять расходами федерального бюджета.

"Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда", — пишет издание.

Финансовое ведомство в прошлом году инициировало сокращение в двух государственных учреждениях. В "Налог-Сервис" (находится в ведении ФНС) число персонала сократили на 924 единицы. В Центре по обеспечению деятельности Казначейства — на 2196 человек.

В структуре федеральных учреждений на долю ФКУ приходится порядка 75 процентов. На начало текущего года было зарегистрировано чуть более девяти тысяч таких учреждений. Большая часть приходится на три направления: в ведении МВД 2402 организации, в Минюсте — 1958 структуры, во ФСИН 1724. Далее идут Минфин (918 учреждений), Министерство обороны (985) и Федеральная налоговая служба (634).

В 2021 году численность сотрудников всех ФКУ в стране составляла 2,57 миллиона человек, фонд оплаты труда (ФОТ) составлял почти 1,8 триллиона рублей в год.