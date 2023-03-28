МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сокращение рабочих часов должно происходить естественным образом, чтобы оно не привело к падению доходов и снижению производительности трудящихся, заявил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Профсоюзы поддержали идею работать меньше за те же деньги по пятницам

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 часов до 36.

"Здесь самое главное, чтобы не было потерь в доходах", — сообщил Нилов РИА Новости.

По его словам, работодатели и профсоюзы давно работают над достижением этого баланса.

Депутат считает, что со временем Россия придет к сокращению рабочего времени, однако необходимо, чтобы этот процесс шел "эволюционно". Резкие изменения могут повлечь негативные последствия, предупредил Нилов.