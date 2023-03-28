ПЕКИН, 28 мар — ПРАЙМ. По итогам 2023 года рост ВВП Азии составит 4,5 процента, отмечается в докладе, опубликованном в рамках Боаоского азиатского экономического форума (БАФ). S&P ожидает роста ВВП Китая выше прогноза в Пекине

"В 2023 году темпы роста реального ВВП Азии составят 4,5 процента по сравнению с 4,2 процента в 2022 году", — говорится в публикации.

Генеральный секретарь Боаоского азиатского экономического форума Ли Баодун, выступая во вторник с речью на открытии форума, заявил, что в 2023 году Азия продемонстрирует яркие результаты на фоне замедления мировой экономики. Основой роста ВВП Азии, по словам Ли Баодуна, станут развивающиеся страны.

Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на китайском острове Хайнань.

В этом году форум проходит с 28 по 31 марта под девизом "Неопределенный мир: единство и сотрудничество для преодоления вызовов, открытость и инклюзивность для содействия развитию". Впервые с начала пандемии мероприятие проходит полностью в офлайн-формате.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила в понедельник, что премьер Госсовета КНР Ли Цян выступит с речью на церемонии открытия форума, которая состоится 30 марта. Кроме того, Мао Нин сообщила, что в ежегодной конференции форума примут участие премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Аши и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. После открытия форума премьеры Сингапура, Малайзии и Испании посетят Пекин, где встретятся с китайским руководством.

Азиатский форум в Боао был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.