МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 104,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 103,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Китайцы обвинили США в трусости после голосования по резолюции России в ООН

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали, напротив, снижение показателя до 101 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 102,9 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос до 73 пунктов с пересмотренного уровня февраля в 70,4 пунктов (первоначально показатель составлял 69,7 пункта).

Индекс экономических условий тем временем снизился до 151,1 пункта с пересмотренного значения февраля в 153 пункта (изначально февральский показатель составлял 152,8 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.