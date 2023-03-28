МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Работа по формированию проекта плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который станет "дорожной̆ картой" практического взаимодействия между странами на среднесрочную перспективу, уже началась, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Китайцы обвинили США в трусости после голосования по резолюции России в ООН

Замглавы правительства принял чрезвычайного и полномочного посла Китая в России Чжан Ханьхуэя. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации задач, поставленных главами государств по итогам состоявшихся 21 марта переговоров.

"Правительствам России и Китая поручено подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который станет "дорожной картой" практического взаимодействия между нашими странами на среднесрочную перспективу. Работа по формированию проекта плана уже начата", — сказал Чернышенко, слова которого проводит его пресс-служба.

Чернышенко и Чжан Ханьхуэй обсудили также график предстоящих контактов на уровне руководства правительств России и Китая.