МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Договор участия в программе долгосрочных сбережений для граждан будет заключаться минимум на 15 лет, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ по итогам прошедшего Общественного совета при министерстве. Силуанов назвал платеж с бизнеса в бюджет справедливым

В министерстве сообщают, что глава ведомства Антон Силуанов в рамках мероприятия выделил три ключевых направления развития инструментов финансового рынка для привлечения "длинных денег" в отечественную экономику: внедрение ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан.

"Предполагается, что договор (по программе долгосрочных сбережений — ред.) будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами", – сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, участие граждан в программе долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе путем заключения договора долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом, однако при этом можно перевести сформированные средства из одного негосударственного пенсионного фонда в другой без потери инвестиционного дохода.

Формирование добровольных долгосрочных сбережений позволит гражданам в будущем иметь финансовый ресурс, который может быть использован на долгосрочные стратегические цели, такие как получение дополнительного периодического дохода после 15 лет участия в программе или при достижении определенного возраста, отметил Моисеев. Кроме того, по его словам, сформированные средства могут быть при необходимости использованы на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей.

О подготовке программы долгосрочных сбережений Минфин заявил в декабре прошлого года. Тогда министерство сообщило, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей.