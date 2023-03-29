МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Неожиданный рост инфляции в Великобритании в прошлом месяце показывает, что для беспечности сейчас просто нет места. Об этом в среду заявил министр финансов страны Джереми Хант, добавив, что не считает действия центральных банков чрезмерными. В Британии зафиксировали рекордную инфляцию в розничной торговле

"Лишь неделю назад мы обнаружили, что инфляция повысилась с 10,1% до 10,4%, и я думаю, эти данные показывают, что у нас абсолютно не может быть места для беспечности", — сказал Хант, выступая в казначейском комитете парламента.

В отношении центральных банков Хант сказал: "Я не думаю, что их действия чрезмерны, я думаю, что в экономике сохраняется инфляционное давление. Я очень этим обеспокоен и поланаю, что нам необходимо внимательно отслеживать ситуацию".