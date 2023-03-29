МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Восстановление российской экономики не должно расслаблять чиновников, в дальнейшем санкции могут негативно сказаться на положение дел, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил о скромно росте доходов россиян

Глава государства в среду провел совещание с правительством.

"Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять", — заявил он.

Путин призвал продолжить и усилить позитивные тенденции, обеспечить экономический суверенитет России, в том числе в вопросах финансов и технологий, а также добиться устойчивого роста потребительского спроса.

При этом глава государства попросил правительство действовать быстро и избегать лишней бюрократии.