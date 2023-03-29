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2023-03-29T14:45:50+03:00
2023-03-29T14:45:50+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230329/840229358.html
Голикова раскрыла рост зарплат в России за пять лет
Экономика
Новости
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https://россиясегодня.рф
реальные зарплаты в России выросли на 22,1 процента за пять лет, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она добавила, что фонд оплаты труда бюджетников поднялся на 8,7... ПРАЙМ, 29.03.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. реальные зарплаты в России выросли на 22,1 процента за пять лет, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Она добавила, что фонд оплаты труда бюджетников поднялся на 8,7 процента
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