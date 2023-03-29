МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. реальные зарплаты в России выросли на 22,1 процента за пять лет, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она добавила, что фонд оплаты труда бюджетников поднялся на 8,7 процента

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