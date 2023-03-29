2023-03-29T14:45:50+03:00

2023-03-29T14:45:50+03:00

2023-03-29T14:45:50+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230329/840229358.html

Голикова раскрыла рост зарплат в России за пять лет

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

реальные зарплаты в России выросли на 22,1 процента за пять лет, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она добавила, что фонд оплаты труда бюджетников поднялся на 8,7... ПРАЙМ, 29.03.2023

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60