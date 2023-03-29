МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Законопроекты об инвестиционных счетах нового типа (ИИС-III) будут внесены в Госдуму в апреле для их принятия в весеннюю сессию, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В Госдуме предложили сокращать рабочее время "эволюционным" путем

"Что предлагается? Ввести новый тип инвестиционных счетов для физических лиц в развитие уже существующих инвестиционных счетов, которые, кстати, пользуются большой популярностью", — сказал он.

"Для данного типа инвестиционных счетов будут применяться налоговые льготы как и в виде вычета на всю внесенную сумму, так и в виде освобождения доходов от уплаты НДФЛ. Причем возможность применения этих льгот будет только в том случае, если средства на счетах используются в течение пяти и более лет. Соответствующие проекты федеральных законов подготовлены, будут внесены в Государственную Думу в апреле для их принятия в весеннюю сессию", — добавил Белоусов.

Банк России сообщал в ноябре 2022 года, что совместно с правительством намерен улучшать механизм ИИС, в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы. В частности, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования десять лет. Правительство рассмотрит законопроект о добыче золота физлицами

По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы.

Минфин России предлагает дать гражданам возможность открывать ИИС-III с 2024 года, при этом совмещать и владеть счетами других типов будет нельзя.