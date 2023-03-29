МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал справедливой идею снять ограничения для иностранных инвесторов на уплату дивидендов и даже на вывод инвестиций, если они продолжали вложения в экономику РФ после введения масштабных санкций Запада. Правительство разработало меры для достижения финансового суверенитета

"Прорабатываем также меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили средства в российскую экономику уже после введения санкций", — сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства.

"Такие инвесторы есть, и для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере на уплату дивидендов, а может быть, и вывод инвестиций. Разумеется, в объемах, не превышающих сделанные вложения, и под четким контролем", — добавил он.

В середине марта Белоусов уже говорил, что есть предложение существенно ослабить ограничения для инвесторов, которые вышли на российский рынок после февраля 2022 года. Он тогда отмечал, что и сейчас никто не запрещает компаниям выплату дивидендов, однако средства, выплаченные иностранным акционерам, аккумулируются на счетах типа "С".

В конце февраля об инициативе снятия капитальных ограничений рассказывал директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. По его словам, власти рассматривают возможность снятия капитальных ограничений для новых инвестиций, чтобы стимулировать приток средств из дружественных стран.