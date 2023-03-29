МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России немного повысил оценку профицита счета текущих операций России за прошлый год — до 233 миллиардов долларов с предыдущих 227,4 миллиарда долларов, следует из материалов регулятора. ЦБ доработает указание по макропруденциальным требованиям к ипотеке

"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 2022 году сложился в размере 233 миллиардов долларов США, превысив практически в два раза показатель 2021 года", — сказано в сообщении ЦБ.

В январе ЦБ сообщал, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса страны в 2022 году составило 227,4 миллиарда долларов. Таким образом, оценка была немного повышена.

Отмечается, что определяющую роль в прошлогодней динамике сыграл рост положительного сальдо торгового баланса — до 308 миллиардов с 190,3 миллиарда долларов. Такое расширение профицита торгового баланса обусловлено ростом стоимостных объемов экспорта в условиях благоприятной международной конъюнктуры при некотором снижении импорта.

Одновременно отрицательное сальдо внешней торговли услугами расширилось до 22,2 миллиарда долларов с 20,2 миллиарда за счет более значимого снижения стоимости предоставленных нерезидентам услуг.