МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 21 по 27 марта замедлилась до 0,05% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,47%, свидетельствуют данные Росстата. Путин оценил темпы инфляции по итогам марта

"За период с 21 по 27 марта 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала марта – 100,17%, с начала года – 101,47%", — говорится в документе.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию выросли впервые с конца февраля — в среднем на 1%. В частности, с 21 по 27 марта подорожали огурцы – на 2,4%, помидоры и бананы – на 1,4%, морковь – на 0,7%, яблоки – на 0,5%, лук – на 0,2%. В то же время цены на свеклу снизились на 0,8%, картофель – на 0,7%, капусту – на 0,3%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 10 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка — на 1,13%. Кроме того, подешевели мясо кур и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,44% и 0,41% соответственно, молоко и печенье — в среднем на 0,26% и 0,25%, мясные консервы для детского питания и творог – на 0,1%. Цена на маргарин не изменилась.

Подорожали 22 наименования продуктов, сильнее всего яйца — на 0,79%; следом идут сухие молочные смеси для детского питания — на 0,49%, сахар — на 0,44%, рис и вареные колбасы — на 0,4%, овощные консервы для детского питания — на 0,3%, говядина, мороженая рыба, сметана, вермишель, чай, соль – на 0,2%, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, хлеб ржаной, макаронные изделия, пшено – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости детские подгузники выросли в цене на 0,4%, женские гигиенические прокладки — на 0,3%, сухие корма для животных — на 0,27%, спички — на 0,18%, туалетное и хозяйственное мыло — в среднем на 0,15%, туалетная бумага – на 0,1%. Цены на порошки стиральные снизились на 0,2%, зубные щетки – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на мужские носки — на 0,5%, мужские майки и футболки — на 0,35%, женские колготки — на 0,3%, а также взрослые и детские кроссовки — на 0,24%.

Цены на электропылесосы на отчетной неделе выросли на 0,04%, а на телевизоры и смартфоны снизились — на 1,4% и 0,2% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 21 по 27 марта не изменилась, иностранного — выросла на 0,03%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,04%, на дизельное топливо – снизились на 0,08%.

Росстат за период с 21 по 27 марта зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе поливитамины — на 0,21%, на валидол — на 0,11%, на аллохол — на 0,09%. При этом цены на анальгин снизились на 0,4%, комбинированные анальгетики – на 0,2%, противовирусный препарат "Эргоферон" и средство от кашля "Ренгалин" – на 0,1%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса снизился на 3,14% после роста на 6,63% на предыдущей отчетной неделе.