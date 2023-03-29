МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в феврале 2023 года ускорил снижение до 7,8% в сопоставимых ценах по сравнению с февралем прошлого года, в январе спад год к году составлял 6,6%, следует из данных Росстата. В Британии зафиксировали рекордную инфляцию в розничной торговле

"Оборот розничной торговли в феврале 2023 года составил 3333,8 миллиарда рублей, или 92,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2023 года — 6706,5 миллиарда рублей, или 92,8%", — говорится в докладе статистического ведомства. При этом оборот розничной торговли в январе замедлял снижение до 6,6%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями сократился в феврале на 2,4% и составил 1,664 триллиона рублей. В свою очередь, оборот непродовольственной розницы упал на 12,3% – до 1,67 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в феврале 2023 года составила 49,9%, непродовольственных товаров — 50,1% (в феврале 2022 года — 47,4% и 52,6% соответственно).

В феврале текущего года оборот розничной торговли на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (в феврале 2022 года — 95,7% и 4,3% соответственно).