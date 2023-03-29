МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Спад ВВП России в феврале замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,2% в январе, за январь-февраль экономика снизилась на 3,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". Темпы роста ВВП Азии составят 4,5 процента в 2023 году

"В феврале 2023 года снижение ВВП замедлилось в годовом выражении до 3,1% год к году после 3,2% год к году в январе (минус 4,2% в годовом выражении в декабре 2022 г.). По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП с исключением сезонного фактора сохранился на уровне января", — говорится в документе.

В предыдущем обзоре Минэкономразвития отмечало, что в январе по отношению к декабрю экономика выросла с исключением сезонности на 0,2%.

В министерстве экономического развития указали на то, что поддержку экономике продолжает оказывать рост объемов работ в строительстве. Кроме того, положительный вклад вносит рост промышленного производства и грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного).

На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил журналистам, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-02%. Он не стал говорить точные цифры, поскольку работа над актуализацией прогноза социально-экономического развития на продолжается. Ожидается, что документ будет внесен в кабмин в апреле.