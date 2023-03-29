ВЕНА, 29 мар — ПРАЙМ. Международные институты теряют доверие рынка на фоне антироссийских санкций, игроки понимают возможность попадания в такую же ситуацию, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Швейцария частично ввела санкции против "России сегодня"

Экс-глава австрийского ведомства в эфире турецкого телеканала TRT World отметила, что из-за происходящего с финансами и Банком России многие участники рынка перестали доверять международным организациям.

"Я думаю, что многие участники "клуба", наблюдая за санкционным режимом против России, также думают, что все это может произойти и с ними. Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить", — подчеркнула Кнайсль.

Она добавила, что санкционная политика Запада не достигла своей цели оказать влияние на Россию.