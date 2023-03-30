МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский экспортный центр за 2022 год поддержал 1,5 тысячи компаний Дальнего Востока, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совете округа во Владивостоке. Россия и страны Дальнего Востока снизят квоты на вылов сайры

"Очевидно, что сегодня для развития экономики страны нужно развивать и международные торговые операции. Послушаем основные результаты работы АО "Российский экспортный центр". За 2022 год с его стороны была оказана поддержка 1,5 тысячи компаниям Дальневосточного федерального округа. Общий объём поддержанного экспорта (со стороны АО "РЭЦ" — ред.) по ДФО за 2022 год превысил 118,5 миллиарда рублей", — сказал Трутнев

Он отметил, что на совещании будет обсуждаться, как эта работа идёт и как ее можно организовать ещё лучше.