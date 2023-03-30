МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России в текущем квартале направил на блокировку в Генпрокуратуру в три раза больше доменов мошеннических ресурсов, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Аферисты придумали уловку с "блокировкой" онлайн-банка

"По предварительным данным за первый квартал 2023 года количество доменов (мошеннических ресурсов — ред.), направленных ФинЦЕРТ Банка России на блокировку в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, увеличилось почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

"ФинЦЕРТ" в настоящее время — основной инструмент ЦБ РФ в противодействии кибермошенникам, это подразделение в том числе выявляет мошеннические интернет-ресурсы и инициирует их блокировку, пояснили в ЦБ.

Также ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР) разработал законопроект, который предлагает разрешить всем желающим жаловаться на фишинговые сайты в систему Минцифры "Антифишинг". Названы десять признаков того, что "по ту сторону экрана" — мошенник

В пресс-службе регулятора заявили, что Банк России поддерживает такую инициативу.

"Планируется, что ГИС "Антифишинг" станет для Банка России еще одним каналом противодействия мошенническим интернет-ресурсам. Принятие закона упростит механизм межведомственного взаимодействия, что будет способствовать сокращению времени блокировки фишинговых сайтов", — заключили в ЦБ.