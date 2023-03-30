МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России разработали законопроект, согласно которому все граждане смогут жаловаться на мошеннические сайты в систему "Антифишинг". Аферисты придумали уловку с "блокировкой" онлайн-банка

Авторами проекта стали эксперты Национального совета финансового рынка (НСФР), в работе также принимали участие представители банков.

Как следует из материалов НСФР, имеющихся в распоряжении РИА Новости, подать жалобу смогут госорганы, Центробанк, компании и граждане. Ожидается, что мера позволит быстро обмениваться данными для обнаружения киберпреступлений и других мошеннических действий с использованием подменных ресурсов.

Информационная система "Антифишинг" была запущена Минцифры РФ в июне 2022 года, она позволят обнаруживать ресурсы, маскирующиеся под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей.