Россиянам могут разрешить жаловаться на фишинговые сайты
НСФР предлагает разрешить россиянам жаловаться на поддельные сайты в систему "Антифишинг"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России разработали законопроект, согласно которому все граждане смогут жаловаться на мошеннические сайты в систему "Антифишинг".
Авторами проекта стали эксперты Национального совета финансового рынка (НСФР), в работе также принимали участие представители банков.
Как следует из материалов НСФР, имеющихся в распоряжении РИА Новости, подать жалобу смогут госорганы, Центробанк, компании и граждане. Ожидается, что мера позволит быстро обмениваться данными для обнаружения киберпреступлений и других мошеннических действий с использованием подменных ресурсов.
Информационная система "Антифишинг" была запущена Минцифры РФ в июне 2022 года, она позволят обнаруживать ресурсы, маскирующиеся под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей.