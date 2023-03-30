МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Госдуме есть законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей, документ находится у комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета Нина Останина. Россиянам напомнили о повышении пенсий в апреле

Ранее в СМИ появились данные о том, что депутат от "Единой России" Александр Спиридонов хочет внести проект о снижении пенсионного возраста на 3 года для отцов, воспитывающих трех или более детей. Останина назвала такое предложение "очень узким".

"Чем провинилась мать? Почему только отцу?", — отметила она.

Останина рассказала, что в комитете есть другая инициатива, согласно которой обоим многодетным родителям могут снизить пенсионный возраст на 5 лет. Проект предполагает, что время, затраченное на воспитание детей, будет считаться общественно полезной деятельностью и включено в трудовой стаж.