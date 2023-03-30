МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,4% с 8,7% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Инфляция в России замедлилась до 4,3 процента на 27 марта

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 7,3%.

За март потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,8%, прогноз показывал рост на 0,7%. В феврале рост цен составлял 0,8%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, поднялись в марте на 7,8% в годовом выражении, а месячном — на 1,1%. Аналитики ожидали показатели на уровне 7,5% и 0,8% соответственно.