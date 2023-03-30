МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 марта, увеличилось на семь тысяч с показателя предыдущей недели, до 198 тысяч, сообщило министерство труда страны.

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Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 196 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2 тысячи, до 198,25 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 196,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 марта, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,689 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.