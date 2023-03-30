МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 марта, увеличилось на семь тысяч с показателя предыдущей недели, до 198 тысяч, сообщило министерство труда страны. Правительство профинансирует профобучение россиян

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 196 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2 тысячи, до 198,25 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 196,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 марта, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,689 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.