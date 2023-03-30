НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар — ПРАЙМ. Объемы торговли между Россией и Индией, по данным индийской статистики, выросли в прошлом году до 39 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель России Александр Рыбас. Губернатор Приморья предрек рост товарооборота с Китаем в 2023 году

"По данным индийской статистики, по итогам 2022 года двусторонний товарооборот увеличился с 13 до 39 миллиарда долларов. Поставки из России увеличились в 4,5 раза и составили более 36,1 миллиарда долларов, прямые поставки индийской продукции в Россию составили 2,9 миллиарда долларов, снизившись на 12%", — сказал он на российско-индийском деловом форуме "Сотрудничество во имя развития и роста".

По словам Рыбаса, "таких результатов удалось достичь в основном на счет значительного увеличения поставок российских энергоносителей и удобрений в Индию".

"Вместе с тем, наблюдаем прогресс в таких сферах промышленной кооперации, как строительство, химическое производство, железнодорожное и тяжелое машиностроение, горнорудная отрасль, пиломатериалы, информационные технологии", — добавил торговый представитель России.

Он отметил, что "санкции, введенные некоторыми странами в отношении России, негативно сказались на выстраивавшихся десятилетиями глобальных цепочках поставок, системах расчетов, логистике, реализации двусторонних и многосторонних проектов и, наконец, свободе рыночных отношений между государствами".

"Вместе с тем, санкции послужили стимулом для формирования новых логистических маршрутов и альтернативных механизмов расчетов. В результате появились новые перспективные направления для промышленной кооперации. Как следствие, в 2022 году сотрудничество в торгово-экономической сфере развивалось весьма динамично и демонстрирует восходящую тенденцию", — отметил Рыбас.