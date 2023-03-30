МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российско-венгерское партнерство, в том числе в энергетике, идет без проблем, несмотря на список недружественных стран, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии объяснил, почему антироссийские санкции — это ошибка

Венгерский министр напомнил, что в перечень недружественных России государств включены все члены Евросоюза.

"Но, несмотря на то, что мы находимся в этом списке, например, наше сотрудничество в сфере энергетики происходит совершенно без проблем, корректным образом, как мы подтвердили это во вторник, когда я говорил об этом по телефону с вице-премьером РФ, отвечающим за энергетику", — отметил Сийярто.

Ранее российский посол в Будапеште Евгений Станиславов заявлял РИА Новости, что каналы для диалога двух стран открыты.