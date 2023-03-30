НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мар — ПРАЙМ. Объемы торговли между Россией и Индией могут и должны достичь сотен миллиардов долларов, считает заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Объем торговли России и Индии увеличился в 2022 году

"Представьте себе страны, которые обладают колоссальным потенциалом не только в сырьевых вопросах, но и в технологических. Учитывая, что у нас рынок в значительной степени освобожден от присутствия тех западных компаний, которые относятся к недружественным странам, потенциал есть колоссальный. Мы открыты к приходу компаний, которые готовы работать на интересы наших государств", — сказал он на полях российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста".

Комментируя ранее появившиеся заявления что объемы двусторонней торговли могут в ближайшие годы составить около 50 миллиардов долларов Бабаков предложил посмотреть на торговые отношения России и Китая.

"Цифру в 50 миллиардов мы можем сравнить с Китаем, там мы спокойно говорим о 300 миллиардах долларов, не за горами и более высокие цифры. Я думаю, что и с Индией у нас есть потенциал выйти на сотни миллиардов", — отметил политик.