МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин регулярно "становится жертвой" хедхантеров: чаще всего на другую работу удается переманивать друзей, говорится в исследовании сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, какая доля россиян увольняется "по-английски"

"Помимо прямого поиска сотрудников на работных сайтах существует множество способов найти подходящего кандидата. Один из таких — хедхантинг или, попросту, переманивание. У большинства россиян есть такой опыт. 26% респондентов рассказали, что однажды их переманивал к себе работодатель, а 21% неоднократно совершали подобные карьерные переходы", — показал опрос более 5 тысяч респондентов.

По данным аналитиков, еще 38% опрошенных пока не поддавались такому виду найма, но допускают это в будущем. Лишь 15% участников исследования никогда не переходили на переманивающую сторону и не рассматривают такие предложения.

Также выяснилось, что чаще всего предложения по работе и последующий переход происходили по знакомству — 36% опрошенных переманивал друг или знакомый, с которым не доводилось работать вместе. Еще 34% ответили, что их приглашали бывшие коллеги. А 20% уточняли, что уходили с прошлого рабочего места вместе со своим руководителем.

Среди тех, кого переманивали рекрутеры либо другие незнакомые представители компаний, оказалось 27% респондентов. А 4% совершали переход на другое рабочее место по приглашению преподавателей вузов или курсов, в том числе курсов по повышению квалификации.