МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 триллионов рублей по итогам 2022 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мишустин назвал объем инвестиций в Крым по итогам 2022 года

"Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам прошлого года. Основную часть денег инвестировал крупный и средний бизнес — около 4,4 трлн рублей. Предприниматели вложились в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и т.д." — написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что инвестиции в основной капитал города стабильно растут, этот рост активно поддерживается. Так, по словам градоначальника, в 2022 году они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021-м.

Собянин напомнил, что весной прошлого года были введены дополнительные льготы инвесторам. Теперь промышленные предприятия могут арендовать участок под масштабные инвестпроекты всего за 1 рубль ежегодно. Предприниматели заключили 13 таких договоров за год существования льготы. Кроме того, мэр Москвы напомнил, что также предоставляются льготные инвестиционные кредиты промышленникам и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения. На эти программы выделили Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 20 миллиардов рублей.