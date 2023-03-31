МОСКВА, 31 мер — ПРАЙМ. Российские сенаторы, в том числе из новых регионов, отчитались о доходах в установленные сроки, заявил вице-спикер Совета Федерации и глава профильной комиссии Юрий Воробьев. Совфед рекомендовал продумать использование маткапитала на покупку авто

Госслужащие в РФ должны до 1 апреля подать декларации о доходах, расходах и имуществе за прошлый год.

По словам Воробьева, все парламентарии сделали это в срок.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что работники администрации президента также сдадут свои декларации до конца дня. Документы будут проверены антикоррупционном подразделением Кремля, но их не станут публиковать.

Согласно новому закону, с марта 2023 года публикации деклараций депутатов и сенаторов происходит в обобщенной форме без указания личных данных.