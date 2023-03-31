МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Доступ в некоторые леса могут ограничить на период майских праздников, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. Россияне назвали лучшие направления для весенних поездок

Он уточнил, что деталей пока нет, поскольку решение зависит от количества снега, уровня влажности, а также ситуации с пожарной безопасностью.

При этом закрыты будут не все леса, а только некоторые из них. "Очевидно, что все леса мы никогда не закрываем, но точечно могут быть ограничения", — подчеркнул Советников.

Глава ведомства также призвал россиян, собирающихся отдыхать на праздниках в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности.