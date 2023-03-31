МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Доступ в некоторые леса могут ограничить на период майских праздников, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

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Он уточнил, что деталей пока нет, поскольку решение зависит от количества снега, уровня влажности, а также ситуации с пожарной безопасностью. 

При этом закрыты будут не все леса, а только некоторые из них. "Очевидно, что все леса мы никогда не закрываем, но точечно могут быть ограничения", — подчеркнул Советников.

Глава ведомства также призвал россиян, собирающихся отдыхать на праздниках в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности.