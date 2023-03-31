МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Долги есть менее чем у четверти российских домохозяйств, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, которое проводилось в середине прошлого года. ЦБ впервые раскрыл сумму вложений россиян в криптовалюту

"Долги есть менее чем у четверти опрошенных домохозяйств", — сообщил ЦБ. В материалах отмечается, что обязательства есть у 23,1% российских домохозяйств.

При этом обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3% домохозяйств, автокредиты — у 4%, потребительские кредиты — у 10,5%, кредитные карты — у 6,4%, микрозаймы — у 0,6%, долги частным лицам — у 4,6%.

По данным регулятора, медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973 900 рублей, по автокредитам — 227 600 рублей, по потребкредитам — 100 000 рублей, по кредитным картам — 30 000 рублей, по микрозаймам — 25 000 рублей, а по долгам частным лицам — 9 000 рублей.