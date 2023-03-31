МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск, большая часть их них уже полностью оборудована, Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ЦБ впервые раскрыл сумму вложений россиян в криптовалюту

"Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудованы, также для пограничной службы строятся новые… опорные пункты. Прошу министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления министерству обороны", — сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.