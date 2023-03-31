Мишустин: приняты меры, позволяющие увеличить изготовление вооружения
Мишустин: приняты меры, позволяющие кратно увеличить изготовление вооружения
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кабмин принял меры для увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", — сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.