МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кабмин принял меры для увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для ВС России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Россия стала лидером по экспорту в Турцию в начале года

"Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", — сказал он на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.