МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Самые низкие инфляционные ожидания в России сложились у наиболее молодых людей, а также у граждан с высокой оценкой перспектив экономики, следует из материалов ЦБ. Центробанк назвал количество должников среди россиян

Медианные инфляционные ожидания у людей в возрасте от 18 до 30 лет составляют 16%, чуть больше ожидания у тех, кому от 31 до 45 лет — 18%. У людей в возрасте 46-60 лет инфляционные ожидания на уровне 19%, а у людей старше 60 лет — 20%, следует из материалов Банка России по итогам всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам, которое проводилось в середине прошлого года.

Коме того, инфляционные ожидания тем ниже, чем выше оценка перспектив экономики респондентами, отметили в регуляторе. Так, у респондентов, оценивших свои ожидания относительно перспектив экономики в следующие 5 лет как "хорошие", медианные инфляционные ожидания составили 13%, как "не хорошие, но и не плохие" — 19%, а как "плохие" — 23%.

Также респонденты оценивали ожидания относительно своего материального положения в следующем году. Те, кто считают, что их материальное положение "скорее улучшится", ожидают рост цен на уровне 15%, у кого положение "останется без изменения", ждут рост на уровне 16%. Наиболее негативные медианные инфляционные ожидания у тех, кто ждет, что их положение "скорее ухудшится" — 27%.

При этом более низкие инфляционные ожидания связаны с более хорошим материальным положением опрошенных. Так, респонденты, не испытывающие материальных затруднений, ждут рост цен на уровне 12%. А у респондентов, которым "не хватает на покупку одежды" и "не хватает даже на питание", наиболее высоки ожидания от роста цен — 24% и 23%, соответственно. Инфляция в России замедлилась до 4,3 процента на 27 марта

Кроме того, по результатам исследования в Банке России выяснили, что чем выше финансовая грамотность, тем ниже инфляционные ожидания: люди с максимальной оценкой финграмотности в 5 баллов оценили медианные инфляционные ожидания в 21%, а с оценкой 1 балл — 36%, отметили в ЦБ.

Напротив, ожидания более высоки у людей с негативным отношением к сбережениям, более склонных тратить: те, кто считают, что сейчас плохое время для сбережений, ждут рост цен 20%, а у тех, кто предпочитает тратить, а не откладывать — 30%. Высоки медианные инфляционные у респондентов без сбережений — 25%, тогда как у тех, чьей "копилки" хватит на ближайшие месяцы — 20%.

"Инфляционные ожидания и процентные ставки влияют на поведение: более высокие ставки связаны с желанием сберегать, а более высокие инфляционные ожидания – с желанием тратить…. Ухудшение ситуации в российской экономике связано не со снижением инфляционных ожиданий, а с их ростом. При этом в кризисной ситуации людей больше беспокоит рост цен, а не потеря работы", — заключили в регуляторе.