МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум, число зарегистрированных безработных в настоящее время на 27 тысяч меньше, чем в начале года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Работники Amazon в Британии проведут новые забастовки

"Уровень безработицы по методологии МОТ в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%. При этом число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 537 тысяч человек, что на 27 тысяч меньше, чем в начале года", — сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата.

Численность работников в простое сейчас составляет 33 тысячи человек, что на 50 тысяч меньше, чем в начале года, а число работающих неполное время составляет 40 тысяч, что на 36 тысяч меньше чем на начало года, уточнили в секретариате.

Продолжается также реализация дополнительных мер в регионах, направленных на обеспечение занятости. Так, заключены договоры на участие 37 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, из них более 25 тысяч уже к ним приступили, отмечается в материале.