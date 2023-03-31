МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля поставки молочной продукции в Россию, говорится в сообщении ведомства. СМИ: Берлин давно знал о причастной к взрывам на "Северных потоках" яхте

"Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны", — говорится в сообщении.

Результаты инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении, проведенной с 20 по 24 марта, обсуждались 31 марта в ходе переговоров между ветеринарными службами РФ и Армении. "В ходе совещания поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей", — указывает Россельхознадзор.

Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно, добавляет ведомство — по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений.