МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минфин России планирует во втором квартале 2023 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 850 миллиардов рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства. Новый владелец "ИКЕА Индастри Вятка" пообещал сохранить рабочие места

"Плановый объем размещения ОФЗ во втором квартале 2023 года — 850 миллиардов рублей по номинальной стоимости", — сообщило министерство. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 50 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 400 миллиардов рублей, от 10 лет — также 400 миллиардов.

Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в апреле планируется провести аукционы 5-го, 12-го и 19-го и 26-го числа, в мае — 3-го, 17-го, 24-го и 31-го числа, в июне — 7-го, 14-го, 21-го и 28-го числа.

В первом квартале Минфин России разместил облигации федерального займа на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план (800 миллиардов рублей).